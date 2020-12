Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur 'Schnellen Einsatzgruppe Pflege'

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur geplanten 'Schnellen Einsatzgruppe Pflege':

"Pauschale Vorwürfe an "die Politik" sind immer plakativer Unsinn. Besonders unsinnig aber sind sie in dieser Corona-Krise, die auch jeden Politiker vor täglich neue Lernprozesse stellt - und in der die allermeisten Akteure wirklich vom Ziel geleitet scheinen, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Kritik hingegen ist natürlich höchst angebracht, wenn es um konkrete Versäumnisse geht. Dazu kristallisieren sich etwa heraus: verschlafene Verbesserungen an den Schulen, bei der Digitalisierung von Gesundheitsämtern - aber auch beim besonderen Schutz jener Bevölkerungsgruppen, die das Virus eben besonders stark angreift: Alte und Kranke."/be/DP/nas