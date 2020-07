Pressestimme: 'Augsburger Allgemeinen' zu Wirecard-Skandal

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeinen" zu Wirecard-Skandal:

"Der Name "Wirecard" ist Gift für jeden, der mit ihm in Verbindung gebracht wird. Denn der einst vor allem von Österreichern geführte Online-Bezahlabwickler steht für eine Melange aus Tricksen, Täuschen und Tarnen. (...)Mit der giftigen Wirecard-Melange hat man also am besten nichts zu tun, schon gar nicht als Politiker oder Ex-Volksvertreter. Doch im Wirecard-Dunst tauchen immer neue Namen wie jener der Ex-CSU-Lichtgestalt zu Guttenberg auf. Als Geschäftsmann scheint er nicht das beste Händchen zu haben. So wird manch einer, der Wirecard einst zu Diensten war, zittern, dass die Österreicher bald auspacken."/al/DP/nas