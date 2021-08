Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Bundestagswahlkampf

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die "Badische Neueste Nachrichten" zu Bundestagswahlkampf:

"Streit erfordert Mut, und den hat noch keine der wahlkämpfenden Parteien wirklich bewiesen. Es dominiert die Vorsicht, gar die Angst davor, ein falsches Wort zu sagen und im Internet vorgeführt zu werden. Doch Zeit für Zurückhaltung ist keine mehr. In wenigen Tagen beginnt die Briefwahl und es wird eine Rekordbeteiligung erwartet. Wer also die Stimmen der Wahlberechtigten gewinnen will, muss jetzt sofort damit anfangen."/al/DP/men