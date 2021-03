Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Corona-Beschlüssen

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die "Badische Neueste Nachrichten" schreiben zu den Corona-Beschlüssen:

Ab jetzt überlagert in der Politik der Wunsch nach Machterhalt ganz offensichtlich die Vernunft. Anstatt noch ein paar wenige Wochen abzuwarten, wird herumexperimentiert und riskiert, dass die Ansteckungszahlen wieder steigen und wir in einer Corona-Schleife gefangen sind, die uns noch monatelang die Luft zum Atmen abschnürt. Es möge in diesem Zusammenhang bitte keiner auf die "Notbremse" hereinfallen, die sich die Runde um die Kanzlerin ausgedacht hat. Eine Notbremse löst man aus und dann steht binnen Sekunden alles still. Das Virus aber, das haben wir nun wirklich gelernt, lässt sich nicht so Knall auf Fall abschalten. Nach den Beschlüssen könnten die nächsten Wochen und Monate noch sehr bitter werden. Es wäre dann am Ende ein ganz schlechter Witz, wenn die Wahlen wegen zu hoher Infektionszahlen gar nicht stattfinden können./yyzz/DP/eas