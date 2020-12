Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Corona/Einkaufstourismus

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die "Badische Neueste Nachrichten" schreiben zu Corona/Einkaufstourismus:

Baden-Württemberg hält dagegen an den offenen Grenzen fest, will wohl auch ein Zeichen der guten Nachbarschaft aussenden und auf keinen Fall wie in der ersten Welle im Frühjahr die Grenzübergänge verriegeln. Das ist sicher gut europäisch gedacht, ein Signal in schwerer Zeit. Und doch passt dies nicht zusammen: Der Sturm auf die Läden schafft ideale Bedingungen für die Verbreitung des Virus. Ein bisschen mehr Koordination und Absprache hätten dem Irrsinn des Einkaufstourismus ein Ende bereitet, ohne der deutsch-französischen Freundschaft Schaden zuzufügen./yyzz/DP/eas