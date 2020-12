Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Drittstaaten/Corona-Impfstoff

KARLSRUHE (dpa-AFX) - 'Badische Neueste Nachrichten' zu Drittstaaten/Corona-Impfstoff

Drittstaaten werden längere Zeit kaum in der Lage sein, eigene Impfstoffe herzustellen. Es muss schnell viel mehr Geld her, damit Impfdosen gekauft werden können. Deutschland, die Europäische Union, andere Industriestaaten und auch private Stiftungen und Geldgeber sind mit gutem Beispiel vorangegangen. An den Corona-Pranger gehören hingegen die sogenannten Weltmächte USA und Russland. Beide Länder geben zwar Milliarden in ihre Militäretats. Im Kampf gegen Corona kapseln sie sich jedoch ab und haben etwa für die Covax-Initiative keinen einzigen Cent übrig./be/DP/zb