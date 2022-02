Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Energiepreise

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Energiepreise:

"Die enormen Preisaufschläge für Energie bringen die Armen in Deutschland an ihre Grenzen. Sie sitzen in der Falle. Für die, die mehr haben, ist der Anstieg nicht bedrohlich, aber immer noch schmerzhaft. Die Ampel-Koalition hat die Not verstanden und will den Menschen helfen. Alle Hilfen addiert, könnten da demnächst für einen Haushalt mehrere Hundert Euro an staatlicher Unterstützung zusammenkommen. Das wird vermutlich nicht die hohen Belastungen komplett ausgleichen können, aber soziale Kälte ist der Ampel-Koalition nicht vorzuwerfen."/yyzz/DP/he