Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu: Merkel/Ratspräsidentschaft

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu: Merkel/Ratspräsidentschaft:

"Was werden die Europäer mit dem Namen von Angela Merkel verbinden, wenn ihre langjährige Amtszeit 2021 endet? Die Antwort auf diese Frage werden vermutlich die kommenden sechs Monate bringen, in denen Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. (.) In der Vergangenheit hat sich Deutschland nicht immer als vorbildlicher Europäer verhalten und gelegentlich unsere Partner enttäuscht. In Europa sind zuletzt dank der rechtspopulistischen Regierungen im Osten die Fliehkräfte stärker geworden, und die gemeinsame Idee für den Kontinent ging in den Krisen irgendwie verloren. Merkel sorgte zuverlässig für Interessenausgleich in Europa, aber ihr fehlten manchmal Mut, Energie und Weitsicht für Reformen. Jetzt ist keine Zeit dafür, sondern für ehrliche und weitsichtige Kompromisse. Ab Juli muss Deutschland mehr auf seine Partner zugehen, um die Krise abzufedern."/yyzz/DP/he