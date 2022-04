Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Olaf Scholz

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Olaf Scholz:

"Der Krieg hat die Ampel-Koalition kalt und völlig unvorbereitet erwischt. Schon der Streit um die Impfpflicht legte die Defizite des Bündnisses in aller Deutlichkeit offen, als es dem Kanzler nicht gelang, die widerstrebenden Kräfte zusammenzuführen. Der Ukraine-Krieg verschärft die Fliehkräfte. In der Frage der Lieferung schwerer Waffen gibt die Koalition ein desaströses Bild ab, sie agiert ohne Plan und ohne Konzept - und trägt den Konflikt auf offener Bühne aus. Wie bei der Impfpflicht stellt sich die Frage nach der Führungskraft des Kanzlers. Längst geht es ums Grundsätzliche: Ist der Kanzler in der Lage, das Land durch die Krise zu führen? Finden die Koalitionäre überhaupt noch einen gemeinsamen Nenner, wenn sie vor unvorbereiteten Situationen stehen? Und können sie das Blatt noch wenden? So kann es jedenfalls nicht weitergehen. Die Ampel muss rasch die offenen Fragen klären. Und das Land braucht einen Kanzler, der nicht schweigt, sondern redet und seine Politik erklärt."/be/DP/he