Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Paralympics

"Seit 1988 werden die Paralympics stets am Ort der Olympischen Spiele ausgetragen - als Anhängsel mit zeitlicher Verzögerung. Die Entwicklung ist enorm: 1972 kämpften im badischen Heidelberg nur 1.000 Sportlerinnen und Sportler um Medaillen, in Japan sind es derzeit 4.400 - ein Rekord, genauso wie die mehr als vier Milliarden TV-Zuschauer bei den Paralympics vor fünf Jahren. Bald sollte der nächste Schritt folgen. Was spricht dagegen, die Wettkämpfe gemeinsam auszutragen? Kein Hintereinander, sondern ein Miteinander zur gleichen Zeit auf der gleichen Bühne, nur mit separaten Wertungen."