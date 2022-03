Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Valery Gergiev

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Valery Gergiev:

"Der russische Stardirigent (Valery Gergiev) hat sich bislang nicht dazu geäußert, wie er zum russischen Angriff auf die Ukraine steht. Das ist immerhin weniger Putin-treu als noch vor acht Jahren, als er einen offenen Brief unterzeichnete, der die damalige Annexion der Krim befürwortete. Es ist aber zu wenig, um weiterhin den Posten als Chefdirigent eines deutschen Orchesters zu bekleiden, dessen Salär durch Steuergelder mitfinanziert wird. Und auch zu wenig, um sich auf großen Bühnen in demokratischen Ländern feiern zu lassen. Insofern ist das Aufkündigen seiner Engagements derzeit alternativlos, auch wenn der Grund für Gergievs Schweigen von hier aus nicht beurteilt werden kann."/be/DP/he