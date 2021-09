Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zum Klimaschutz und Pendeln

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zum Klimaschutz und: Pendeln:

"Es ist sinnvoll, rund um die - und natürlich auch in den - Ballungszentren mehr Busse und Bahnen einzusetzen und die Preise für die Fahrscheine zu senken. Bei einem guten Angebot ist man schneller am Arbeitsplatz und muss sich nicht über den Stau ärgern. In ländlichen Regionen fällt die Kosten-Nutzen-Abwägung für die öffentlichen Verkehrsmittel zu deren Ungunsten aus. Wenn der Bus oder die S-Bahn zweimal pro Stunde fahren, ist das vielleicht doppelt so häufig wie bisher und kostet den Staat auch doppelt so viel, aber das Angebot ist immer noch zu dürftig, um das Auto stehen zu lassen. Im Resultat führen doppelt so viele Busse und Bahnen leer umher. Günstiger für die Allgemeinheit ist es, auf dem Land den Umstieg auf Elektro-Autos wie bisher üppig zu fördern. Das wird nötig sein für schnelle Erfolge bei der Einsparung von Klimagas im Verkehrssektor. Wenn die Verkehrswende in den großen Städten mit der Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs gelingen soll, ist ebenfalls Eile geboten. Der Bau neuer Gleise und die Lieferung von Triebwagen passieren nicht binnen Monaten, auch dafür vergehen Jahre. Der Abschied vom Benziner oder Diesel wird mühselig."/DP/jha