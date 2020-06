Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zur Reisewarnung

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zur Reisewarnung

Die Ankündigung von Außenminister Heiko Maas ist im Augenblick nur eine Botschaft mit symbolischer Wirkung. Allenfalls ein kleiner, allerdings nicht unwichtiger Schritt bei der Rückkehr zur Normalität, so es diese überhaupt geben kann, so lange kein Impfstoff vorliegt. Die Aufhebung der Reisewarnung ist kein Freifahrtschein, das Auswärtige Amt behält sich ausdrücklich vor, die Lage in allen Ländern im Blick zu behalten und die amtlichen Hinweise wie Warnungen ständig zu aktualisieren. Für Urlauber bleibt zudem das Risiko, dass es keine Rückholaktion wie im März geben wird, wenn das Gastland erneut eine Quarantäne verhängen sollte - wer reist, tut dies auf eigene Gefahr./yyzz/DP/mis