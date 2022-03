Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zur Videoansprache von Selenskyj

KARLSRUHE (dpa-AFX) - 'Badische Neueste Nachrichten' zur Videoansprache von Selenskyj:

Deutschland kann dieses Jahr noch nicht auf russisches Gas verzichten, weil es sonst in eine schwere Wirtschaftskrise bei gleichzeitig grassierender Inflation fällt. Eine Flugverbotszone kann die Nato nicht riskieren, weil sonst ein Atomkrieg droht, denn Putin steht mit dem Rücken zur Wand. Es rächt sich jetzt, dass Deutschland seine Sicherheit in die Hände der USA, seine Energieversorgung in die Hände Russlands und sein Exportwachstum in die Hände Chinas gegeben hat. Diese Abhängigkeiten zu lösen, wird Jahre dauern. Für die Ukrainer ist diese Erkenntnis ernüchternd und enttäuschend. Sie müssen weiter alleine kämpfen. Umso wichtiger sind die Symbole, die zumindest ihren Widerstandswillen mit neuen Funken nähren. Die politische Klasse Deutschlands hat sich am Donnerstag blamiert./yyzz/DP/zb