Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu den Koalitionsoptionen

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu den Koalitionsoptionen:

"Niemand scheint dieses Bündnis [Große Koalition] noch zu wollen, nicht mal der glücklose Armin Laschet versucht sich so zumindest in die Vizekanzlerschaft zu schleichen (...). So müssen nun andere zueinander finden. Das betrifft vor allem die Grünen und die FDP, die sich gern wie politische Lieblingsfeinde aufführen. (...) Wer da freilich nur auf die (geringen) Schnittmengen schaut, wird womöglich nicht weit kommen. (...) In Dreierbündnissen mit teils widersprüchlicher Programmatik droht (...) jedes Vorhaben kleinverhandelt und zerhäckselt zu werden. Dafür aber sind die Zeiten zu ernst. Lernen könnte man etwa von Österreich, wo der konservative Kanzler Sebastian Kurz mit den ideologisch weit entfernten Grünen ein Auskommen fand, indem man sich gegenseitig ganze Politikfelder und damit unverwässerte Erfolge überließ. (...) Die neue deutsche Unübersichtlichkeit mag abschrecken. In ihr steckt aber auch die Chance, Verkrustungen zu lösen, Gräben zu überwinden."/zz/DP/he