Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Reformen in der Fleischindustrie

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Reformen in der Fleischindustrie:

"Es hätte der Pandemie eigentlich nicht bedurft, um zu wissen, dass die Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiter in den deutschen Schlachthöfen katastrophal und die in der Fleischindustrie generell reformbedürftig sind. (...) Der jetzt gefundene Kompromiss ist tragfähig und intelligent. Zentraler Punkt ist das vollständige Verbot von Werkverträgen in der industriellen Fleischproduktion. Leiharbeit ist künftig nur noch begrenzt und unter Vorbehalt einer tarifvertraglichen Regelung möglich. Damit werden die Wildwest-Verhältnisse in der Branche endlich durch Tarifbindungen ersetzt. (...) Die Fleischindustrie hat nach all ihren Skandalen kein vorauseilendes Vertrauen verdient, deshalb ist es gut, dass in dem neuen Gesetz intensive Kontrollen vorgesehen sind. Selbst wenn am Ende leicht steigende Fleischpreise stehen könnten - diesen Preis muss der Verbraucher zahlen."/yyzz/DP/he