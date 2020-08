Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Rückstau bei Corona-Tests

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Rückstau bei Corona-Tests:

"Es war richtig, die Reisenden in den Blick zu nehmen und auch Rückkehrern aus Nicht-Risikogebieten den Test anzubieten. Doch Deutschland kann offensichtlich nicht so viel testen, wie es gerne würde. (...) es zeigt sich, dass es ohne einen echten Plan nicht gehen wird. In Baden-Württemberg dürfen sich derzeit Lehrer und Erzieherinnen gratis testen lassen, Justizvollzugsbeamte ebenso. (...) Pflege- und Klinikpersonal dagegen wird nicht auf Kosten des Staates getestet. (...) Wir brauchen eine Diskussion darüber, welche Bevölkerungsgruppen sinnvollerweise systematisch Tests bekommen. Und in welchen Fällen Tests überhaupt nötig sind. Was, wenn die erste Erkältungswelle kommt? Und was, wenn die zweite Corona-Welle kommt? Spätestens dann dürften die Kapazitäten nicht mehr ausreichen."/yyzz/DP/he