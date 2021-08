Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Spahn/Impfen

FREIBURG (dpa-AFX)) - "Badische Zeitung" zu Spahn/Impfen:

"Es bleibt nicht viel Zeit, um die etwa 22 Millionen Erwachsenen anzusprechen, die noch ungeimpft sind. Die Frage ist nur, wie man das macht. Der moralische Zeigefinger oder auch mehr oder weniger sanfter Druck helfen eher nicht. Also helfen nur Aufklärung, Information in vielen Sprachen und auf vielen Kanälen - sowie Angebote fürs Impfen im Vorübergehen, wie es sie mancherorts schon gibt. Spahn sollte also die Basis für eine Entscheidung jedes Einzelnen stärken - und sich die arg bedrohlich klingende Wortwahl von der "Vierten Welle" sparen."/yyzz/DP/he