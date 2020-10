Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Sperrstunden/Corona

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung' zu Sperrstunden/Corona:

"Nun also sollen auch in Südbaden Sperrstunden in Kneipen und Restaurants helfen, das Coronavirus einzudämmen. In der Sache ist die Entscheidung zweifelhaft. Es steht zu befürchten, dass Feierwütige ihr Treiben nach 23 Uhr nach Hause verlagern. Alles andere als nützlich ist auch die Art und Weise, wie die Politik die Sperrstunde debattiert. Unterm Strich dürfte bei vielen Bürgern Kopfschütteln bleiben. Nun droht der Streit um die Sperrstunde die große Zustimmung zu den Corona-Regeln zu untergraben."/yyzz/DP/he