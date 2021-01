Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu verbindlicheren Homeoffice

FREIBURG (dpa-AFX) - 'Badische Zeitung' zu verbindlicheren Homeoffice

Nun also die Pflicht zu einem Homeoffice-Angebot. Betriebe, die das Arbeiten zuhause verweigern, sollen ein Bußgeld zahlen. Der Vorschlag ist weder praxistauglich noch sinnvoll. Autoteile lassen sich nun einmal nicht zuhause produzieren, die Kasse muss im Supermarkt stehen, der Bettlägerige braucht Pflege vor Ort. Auch stellt sich die Frage, wer kontrollieren soll, welche Tätigkeiten keine Präsenz im Betrieb erfordern. Das Ordnungsamt? Die Berufsgenossenschaft? Statt ein Bürokratiemonster zu schaffen, sollte der Bund mit gutem Beispiel vorangehen und alle Büroangestellten ins Homeoffice schicken. Auch in mancher Parteizentrale ist da sicher noch Luft nach oben./be/DP/zb