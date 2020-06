Pressestimme: 'Badische Zeitung' zum Exporteinbruch

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zum Exporteinbruch:

"Der Einbruch des Exports trifft die deutsche Wirtschaft ins Mark.(...) Auch mittel- und langfristig muss sich der Exportweltmeister auf magere Jahre einstellen. (...) Der Erfolg der heimischen Industrie und damit das Wirtschaftswachstum hängen am Export. 2019 haben die starke Bauwirtschaft und der private Konsum einen Absturz noch verhindert. Daher ist es richtig, dass der Bund nun die Kommunen als wichtige Investoren und den Konsum mit Milliarden stützen will. Das kann den Absturz abmildern - mehr aber nicht."/be/DP/he