Pressestimme: 'Badische Zeitung' zur Rentenerhöhung

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zur Rentenerhöhung:

"Hut ab vor den Unternehmern und Arbeitnehmern. Sie haben die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der vergangenen Jahre gemeistert und ein ansehnliches Plus bei den Löhnen erarbeitet. Deshalb steigen auch die Renten kräftig. Allerdings taucht nun ein Problem auf, das manche für erledigt hielten: Die Inflation, die das Rentenplus real schmälert. (...) Trotzdem gibt es keinerlei Grund, an der Stärke des Rentensystems zu zweifeln. (...) Nur darf sich die Ampel darauf nicht ausruhen. Sie muss die Alterssicherung auch für die Jüngeren verlässlich gestalten. Das ist eine Herkulesaufgabe - auch weil die Große Koalition teure Wahlgeschenke an die Älteren verteilte und viel zu wenig für den Aufbau der betrieblichen und privaten Vorsorge getan hat."/ra/DP/jha