Pressestimme: 'Badisches Tagblatt' zu OB-Wahl in Stuttgart

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - "Badisches Tagblatt" zu OB-Wahl in Stuttgart:

"Die Grünen haben es selbst verbockt. Von Anfang an stand Kienzle auf verlorenem Posten. Grüne aus der ersten Reihe wie Cem Özdemir oder Muhterem Aras standen für eine Kandidatur nicht zur Verfügung - Kienzle war nicht die erste Wahl und wurde auch nicht prominent unterstützt. Die verzichtenden Top-Grünen wussten wohl, dass es schwer werden würde, das Amt zu halten. Die Erfolgsbilanz des scheidenden Grünen-Oberbürgermeisters Fritz Kuhn ist auf zentralen Gebieten, die Grünen wichtig sind (Stichwort Verkehrswende), eher mau. Nopper und seine CDU dürften auf dem Stuttgarter Erfolg so lange wie möglich rumreiten - von ihnen aus am liebsten bis zur Landtagswahl im März. Die Grünen werden so wenig wie möglich davon reden wollen. Die tapfere Kienzle hat ihre Schuldigkeit getan. Von nun an nennen sie nur noch einen Namen: Winfried Kretschmann."/yyzz/DP/he