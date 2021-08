Pressestimme: 'Badisches Tagblatt' zu Wahlumfragen/Olaf Scholz

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - "Badisches Tagblatt" zu Wahlumfragen/Olaf Scholz:

"Besonders im Unionslager macht sich zunehmend Nervosität breit. War die Findung des Kanzlerkandidaten bereits ein Kraftakt, fragen sich nun viele, ob Laschet dem Amt gewachsen ist. Er hat die Zweifel bisher nicht beseitigt, im Gegenteil, sie wachsen. Wenn es für die Union mit dem Kanzleramt klappen soll, was aus heutiger Sicht nach wie vor eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, muss Laschet endlich in den Kampfmodus wechseln. Dass Scholz, ein Langweiler mit sprödem Charme und dem Programm einer ausgezehrten, gern mit sich selbst beschäftigten Partei nun plötzlich Optionen nach der Wahl haben könnte, zeigt, wie wenig inspirierend Laschet und Baerbock agieren. Baerbocks Absturz war absehbar. Laschet aber kam bisher nie richtig in die Gänge. Davon profitiert nun Scholz. Wenn sich dieser Trend verfestigen sollte, ist bei dieser Wahl noch alles offen."/al/DP/he