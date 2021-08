Pressestimme: 'Badisches Tagblatt' zur Corona-Impfquote

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - "Badisches Tagblatt" zur Corona-Impfquote:

"So ein Blindflug ist irgendwie peinlich. Sind die Gesundheitsexperten in der Republik wirklich nicht in der Lage, die tatsächliche Zahl der Corona-Geimpften zu ermitteln? Warum klafft zwischen dem offiziellen Meldewert und dem Umfragewert des Robert-Koch-Instituts bei den Erwachsenen unter 60 Jahren eine so eklatente Lücke von 20 Prozentpunkten? Schon wieder liegt Deutschland in Sachen Pandemiemanagement unter einer Dunstglocke der Unsicherheit. Und schon wieder muss jetzt schnell Aufklärung geleistet werden."/yyzz/DP/he