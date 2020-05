Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Clankriminalität

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Clankriminalität:

"Der große Schlag mag nicht dabei gewesen sein, aber die Bilanz des Kampfes gegen Clankriminalität in Berlin nimmt deutlich Formen an. Nachdem die Behörden Jahre, wohl sogar Jahrzehnte zugeschaut haben, wie sich in der Stadt eine Parallelgesellschaft der Organisierten Kriminalität mit Familienstrukturen entwickelt hat, geht es nun deutlich voran. Es ist das Konzept der permanenten Nadelstiche, das die Clans in der Stadt spüren lässt, dass es ihnen mit ihrem Treiben nicht mehr leicht gemacht wird. Noch gibt es zwar keine Anzeichen dafür, dass deren Strukturen sichtbar zerstört werden konnten, aber die Szene ist nervös und genervt."/yyzz/DP/he