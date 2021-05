Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Demonstrationen

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost' zu Demonstrationen:

"Das Recht auf Versammlungsfreiheit einzuschränken, muss wohlüberlegt sein. Auch wenn die wenigsten über Pfingsten 16.000 Corona-Leugner durch Berlin ziehen sehen wollen, muss man das aushalten. Die Demonstrationen derjenigen zu verbieten, die in der Maske eine Zwangsmaßnahme sehen, ist aber trotzdem richtig, und die Begründung der Polizei sollte auch dieses Mal dem Urteil der Gerichte standhalten. Diese Menschen, die sich in eine eigene Welt zurückgezogen haben, stützen ihr Handeln nicht nur auf Scheinwahrheiten und Hirngespinste. Sie handeln zudem verantwortungslos und bringen sich selbst und Unbeteiligte in Gefahr. Das Verbot dient dem Schutz aller - auch dieser Menschen vor sich selbst."/al/DP/he