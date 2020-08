Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Ermittlungen gegen IBB-Manager

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Ermittlungen gegen IBB-Manager:

"Die IBB muss nun schnell für Aufklärung sorgen und auch die nachgelagerten Prüfprozesse darlegen, mit denen ja jetzt die zahlreichen Betrugsfälle überhaupt erst aufgedeckt werden konnten. Diese Betrügereien sind eine Straftat, aber sie sind in der besonderen Situation der Corona-Krise gegenzurechnen mit den mehr als 200.000 ehrlichen Antragsstellern, denen durch das einfache Verfahren schnell und binnen weniger Tage geholfen werden konnte. Im Falle der Corona-Soforthilfen hat der Senat mit dem Hilfsmittel IBB Hunderttausende Arbeitsplätze in Berlin gesichert. Fraglos gehört es jetzt zur Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden, Täter zur Rechenschaft zu ziehen und dafür zu sorgen, das gemeinwohlschädliche Verhalten zu sanktionieren. Dass die Behörden dabei in alle Richtungen ermitteln, ist ein gutes Zeichen für den Rechtsstaat."/yyzz/DP/he