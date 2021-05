Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Mietwagen und Taxis

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost' zu Mietwagen und Taxis:

"Mietwagen-Unternehmen spielen auf dem Fahrdienst-Markt in Berlin eine immer größere Rolle, die Konkurrenz für Taxis wächst. Nun ist Konkurrenz zunächst einmal nichts Schlechtes, zumindest aus Nutzer-Perspektive. Sie schafft mehr Angebot und Auswahl und kann Innovationen befördern. Damit der aber fair bleibt, braucht es nicht nur Regeln, sondern auch deren Kontrolle. Da ist zum einen die Rückkehrpflicht für Mietwagen. Von der kann man halten, was man will, Fakt ist aber: Eine solche Pflicht bringt wenig, wenn sie kaum kontrollierbar ist - wie es nun der Berliner Senat mitteilt. Das ist nicht nur Sache des Landes, sondern auch des Bundes. Dass ein wachsender Markt auch mehr Kontrollen und auch mehr Personal und Ausstattung erfordert, hat man, wie es scheint, verschlafen. Nachbesserungen sind dringend nötig."/yyzz/DP/he