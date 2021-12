Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Omikron-Gefahr

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost' zu Omikron-Gefahr:

"Zwar scheint die Infektionswelle mit der Delta-Variante des Coronavirus ihren Scheitelpunkt erreicht zu haben, darunter braut sich jedoch das nächste Unheil zusammen. Die noch ansteckendere Omikron-Variante ist auf dem Vormarsch. Was uns bevorsteht, ist jedoch keine Welle, sondern Experten zufolge ein Tsunami. Noch sagt es keiner so deutlich, aber die ersten Wochen und Monate des Jahres dürften von Kontaktbeschränkungen, Homeoffice und abgesagten Veranstaltungen geprägt sein. Unternehmern in Gastronomie oder der Freizeitbranche, die nach zwei Jahren Pandemie ohnehin finanziell vor dem Kollaps stehen, drohen weiterhin schwere Zeiten. Das sind düstere Aussichten für den Start des neuen Jahres. Aber eins ist sicher: Aus der schweren Lage kommen wir nur zusammen heraus."