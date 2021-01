Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zur Gefängnis-Reform

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zur Gefängnis-Reform:

"Es ist erstaunlich, dass es zwar gelungen ist, Menschen auf den Mond zu transportieren, nicht aber, sichere Gefängnisse zu bauen. In jeder Haftanstalt finden sich alle Formen der Kriminalität, wie es sie auch "draußen" gibt. In Berlin ist das besonders augenfällig, sind doch die allermeisten Gefangenen in Gebäuden untergebracht, die noch aus Kaisers Zeiten stammen. Die Diskrepanz wird in den kommenden Jahren noch wachsen, da Berlin den Strafvollzug modernisieren will. Es geht darum, auch die Haftanstalten zu digitalisieren. Sei es, um das noch aus dem 19. Jahrhundert stammende Meldewesen für Gefangene zu reformieren oder insgesamt auszuloten, wie viel Digitalisierung sich in den Haftanstalten realisieren lässt. Dabei sind Rückschläge programmiert, denn mit zunehmender Digitalisierung der Anstalten wird auch die Internetkriminalität Einzug halten. Ein Spagat für alle Beteiligten, der nur schwer gelingen kann."/yyzz/DP/he