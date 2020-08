Pressestimme: 'Berliner Zeitung' zu Bedingungen in den Pflegeberufen

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zu Bedingungen in den Pflegeberufen:

"Wer es ernst meint mit dem Wunsch, die Lage der Pflegekräfte zu verbessern, kann diese strukturellen Missstände nicht hinnehmen. Die Pflege in den Krankenhäusern muss anders vergütet und der Personalbedarf anders bemessen werden als heute - ein Konzept dafür hat die Gewerkschaft Verdi in einer denkwürdigen Allianz mit dem Krankenhausverband entwickelt. Die Politik muss das Pflegegeld reformieren, das die niedrigen Löhne in der Altenpflege zementiert. Nur so kann Pflege wieder ein Beruf werden, den Menschen gerne über eine lange Zeit ausüben. (...) Einen Beitrag müssen aber auch die Pflegekräfte leisten. Sie sollten nicht darauf warten, dass sich die Gesellschaft ihrer Probleme annimmt. Sie müssen sie klar artikulieren. Solange die überwältigende Mehrheit von ihnen nicht einmal einer Gewerkschaft beitritt, wird sich an ihrer Lage wenig verbessern."/yyzz/DP/nas