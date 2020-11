Pressestimme: 'Berliner Zeitung' zu Diskussion um Anti-Corona-Maßnahmen

BERLIN (dpa-AFX) - 'Berliner Zeitung' zu Diskussion um Anti-Corona-Maßnahmen

Angela Merkel hat sicherlich den alten Fehler gemacht, nicht direkt auf die Leute zuzugehen - mit Krankenschwestern zu reden, mit Künstlern, Wirten, Sportvereinstrainern. Die in aller Eile durchgesetzten Maßnahmen sind aus der Verzweiflung geboren. Sie sind nicht in jedem Punkt konsistent, manche womöglich nicht gerichtsfest. Sie beschränken die Möglichkeiten des Individuums zugunsten der Interessen der Allgemeinheit. Seuchenbekämpfung muss schnell und energisch sein, das zwingt zu Kompromissen. Aber war nicht der Staat sogar bereit, auf eine wirksame Corona-App zu verzichten, um den Verdacht digitaler Überwachung zu vermeiden? Nirgends ist ein ernstlicher Hinweis zu entdecken, die Abschaffung der Demokratie käme im Pandemie-Chaos durch die Hintertür. Nicht mit diesem politischen Spitzenpersonal. Da hat es Deutschland derzeit wirklich besser als das einstige Vorbild Amerika./be/DP/zb