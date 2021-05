Pressestimme: 'Berliner Zeitung' zu Gaza-Konflikt/Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zu Gaza-Konflikt/Deutschland:

"Klar ist, dass die verfahrene Lage in Nahost hierzulande nicht zu lösen ist. Aber es wäre schon viel geholfen, könnten wir uns darauf besinnen, den Antisemitismus in unserem eigenen Land zu bekämpfen. Allein die Tatsache, dass sich Jüdinnen und Juden in diesen Tagen nicht nur in Tel Aviv unsicher fühlen, sondern auch in Berlin und Gelsenkirchen, zeigt, dass wir vor der Haustür genug zu kehren haben. Mit unseren Nachbarn solidarisch zu sein, sollte uns doch gelingen."/yyzz/DP/he