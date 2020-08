Pressestimme: 'Berliner Zeitung' zu Häme gegen Frauen in der Politik

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zu Häme gegen Frauen in der Politik:

"Hass und Häme im Netz können natürlich jeden treffen, doch Studien in den vergangenen Jahren zeigten, dass besonders häufig Frauen betroffen sind. Und: Je männerdominierter die Branche, desto stärker bläst ihnen der eisige Wind ins Gesicht. Es hat auch etwas mit dem Alter zu tun. Je jünger die Frauen sind, die sich in die Öffentlichkeit wagen, desto heftiger kriegen sie beim geringsten Anlass eins aufs Maul. Man muss es so krass ausdrücken, wenn man sich nur mal einen Teil der Kommentare ansieht, die solche Hassposts generieren. Man kann auch sagen: Je jünger die Frauen sind, desto unnachgiebiger wird auf jedem vermeintlichen oder auch tatsächlichen Fehler herumgeritten. Offensichtlich müssen die jungen Politikerinnen oder Influencerinnen den "Mangel' an Lebensjahren mit einem erhöhten Anspruch an Glaubwürdigkeit wettmachen."/yyzz/DP/he