Pressestimme: 'Berliner Zeitung' zu Impfstoffinventur des Gesundheitsministers

BERLIN (dpa-AFX) - 'Berliner Zeitung' zu Impfstoffinventur des Gesundheitsministers

Wenn es ums Impfen geht, haben deutsche Gesundheitsminister kein glückliches Händchen. Natürlich wollte Lauterbach erstmal zeigen, dass er nun da ist, es also vorangeht und die Probleme mit dem Impfen Probleme der Vorgängerregierung sind und somit vorbei. Deshalb die öffentlich verkündete Inventur. Angesichts des Impfstoffmangels kann man zwar signalisieren, dass alles nur am Dilettantismus des Vorgängers Jens Spahn gelegen hat. Auch wenn Lauterbach am Donnerstag beteuerte, den treffe keine Schuld, ist dies aber genau der Eindruck, der gewollt oder ungewollt entstanden ist. Wer zugleich vor Omikron warnt und eine allgemeine Impfpflicht vorbereitet, sollte jedoch nicht über Mangel sprechen, sondern über Lösungen, wie alle Impfungen so schnell wie möglich organisiert werden können./al/DP/zb