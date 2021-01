Pressestimme: 'Berliner Zeitung' zu Trump und die sozialen Medien

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zu Trump und die sozialen Medien:

"Wer sich freut über die Entmachtung von Donald Trump, muss endlich auch über die Machtbeschränkung für Big Tech, also für Facebook, Twitter, Google, Amazon, Apple sprechen, über die Regulierung und damit Zivilisierung des Internets. Eine Hoffnung dabei ist: Gerade Amerika weiß sich zu wehren gegen demokratiegefährdende Konzerne, hat das zuletzt 1998 mit der von Microsoft oft gezeigt. Dass dies nun auch den großen Internetkonzernen droht, dazu haben jene mit ihrer abrupten Distanzierung von Donald Trump erheblich beigetragen. Dass eine solche Regulierung mitnichten in Zensur endet, sondern im Gegenteil die öffentliche Debatte stärkt, zeigen übrigens gerade die so oft verachteten "alten" Medien wie Zeitungen oder öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehsender: Sie haben insgesamt dem populistischen Angriff auf die Demokratie weit besser widerstanden als Facebook, Twitter und Co. Und zwar deshalb, weil sie auch juristisch zur Rechenschaft gezogen werden können."/yyzz/DP/he