Pressestimme: 'Berliner Zeitung' zu zwei Jahre Corona-Epidemie

BERLIN (dpa-AFX) - "'Berliner Zeitung" zu zwei Jahre Corona-Epidemie:

"Wir haben gesehen: Corona ist ein Brennglas für verschiedenste Probleme, die bisher vielen nicht bekannt waren. Ein überlastetes Gesundheitssystem - wo denn? Digitalisierungsprobleme und veraltete Schulstrukturen - nicht mein Problem. Eine sich spaltende Gesellschaft, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander? Was geht's mich an? Die große Chance ist, dass sich angesichts der existenziellen Bedrohung die Menschen darauf besinnen, was sie gemeinsam haben anstatt was sie trennt. Ganz zu Beginn der Pandemie war davon einiges zu spüren, es hat sich im Zuge der Panik schnell verflüchtigt. Nun ist es wieder das Virus, das die Marschrichtung vorgibt: Es ist Zeit, sich ein bisschen zu entspannen

- und genauer hinzuschauen: Die kritische Infrastruktur ist in

Gefahr? Dann wäre es angebracht, sie krisenfest zu machen. Dem Gesundheitswesen läuft das Personal davon? Wie wäre es, ein solches zu stärken anstatt es zu schwächen?"