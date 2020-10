Pressestimme: 'Berliner Zeitung' zum Fernsehduell Trump-Biden

BERLIN (dpa-AFX) - Die "Berliner Zeitung" zum Fernsehduell Trump-Biden:

"Niemand kann davon ausgehen, dass die Demokraten es akzeptieren würden, wenn Trump sich am Wahlabend zum Sieger erklärt, obwohl Millionen Briefwahlstimmen noch nicht ausgezählt sind. Selbst der feine Joe Biden hielt sich in der Debatte angesichts der Aggressionen Trumps nicht mehr zurück, rief ihm zu, er solle einfach mal das Maul halten. Wenn in dieser Situation bewaffnete Milizen der Rechten auf die Straßen ziehen, wird die radikale Linke nicht zu Hause bleiben. Der erste Bürgerkrieg der USA ist 155 Jahre her. Ein zweiter ist nicht mehr ausgeschlossen."/be/DP/fba