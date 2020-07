Pressestimme: 'Berliner Zeitung' zum Stutthof-Urteil

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zum Stutthof-Urteil:

"Dass Bruno D. am Ende seines Lebens sich in aller Öffentlichkeit seiner unbequemen Vergangenheit gestellt hat, nötigt Respekt ab. Auch deshalb ist die Aussetzung seiner Haftstrafe zur Bewährung gerecht. Den Opfern genügte die Feststellung der juristischen Schuld des Angeklagten. Das Gefängnis wollten sie dem 93-Jährigen aber ersparen. Die überlebenden KZ-Insassen von Stutthof zeigten damit eine noble Geste der Vergebung. Gerecht ist das Strafmaß auch daher, weil der damals 17-Jährige kein glühender Nazi war, als man ihn auf den Wachturm befahl, sondern ein eingeschüchterter Jugendlicher, der Widerstand scheute - was gleichwohl nicht schuldbefreiend wirken darf."/yyzz/DP/he