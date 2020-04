Pressestimme: 'Braunschweiger Zeitung' zu staatlicher Hilfe/Autoindustrie

BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - "Braunschweiger Zeitung" zu staatlicher Hilfe/Autoindustrie:

"Natürlich kommen sie, die Rufe der deutschen Autoindustrie nach Staatsgeld als Mittel gegen die Folgen der Corona-Krise. Die Autobauer haben gute Argumente. Der Shutdown ist nicht selbst verschuldet, sondern staatlich angeordnet. Getroffen werden die Konzerne zudem in einer hochsensiblen Phase des technischen Umbruchs, in der schon zehntausende Jobs gestrichen werden. Aber zur Wahrheit gehört auch: Wir werden uns nicht mit einem Händeklatschen in eine Art Vor-Coronazeit beamen können. Das muss den Menschen deutlich gesagt werden. Ihnen muss auch gesagt werden, dass sie es sind, die die Kosten der Krise zu tragen haben. Die Finanzkrise hat gelehrt, dass sich über diesen Aspekt rasch der Mantel des Schweigens breitet."/zz/DP/he