Pressestimme: 'Braunschweiger Zeitung' zu Tesla

BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - "Braunschweiger Zeitung" zu Tesla:

"Musk und seine Manager erfahren derzeit in einer Art Frontaldruckunterricht, dass sich die Industrienation Deutschland schwer tut mit der Ansiedlung von Industrie. Solange es der Grünen Liga nur um das Einhalten der Frist geht, ist dagegen nicht viel zu sagen. Die jüngere Vergangenheit offenbarte jedoch eine fatale Einstellung vieler Menschen, die sich nun hoffentlich nicht bestätigt. Zwar verlangen alle sichere Jobs, Wohlstand und Komfort, den Preis dafür wollen aber immer weniger zahlen: die entsprechende Infrastruktur - also Fabriken, Gewerbegebiete, Straße, Schiene und Energietrassen - vor der eigenen Nase. Das ist scheinheilig und Gift für die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands."/be/DP/nas