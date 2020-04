Pressestimme: 'Braunschweiger Zeitung' zur Debatte um die Maskenpflicht

BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - "Braunschweiger Zeitung" zur Debatte um die Maskenpflicht

"Es wird immer schwerer nachvollziehbar, warum sich Bund und Länder um die einfachste Maßnahme herumdrücken: Eine einheitliche Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Mangelnde Verfügbarkeit ist ein schwaches Argument, wenn sich jeder aus einem alten T-Shirt einen behelfsmäßigen Mund- und Nasenschutz basteln kann. Die Stadt Wolfsburg macht gerade vor, wie es besser geht. Natürlich bekommt sie dafür von Bürgern nicht nur Beifall. Aber für die Maskenpflicht gibt es wesentlich bessere Argumente als für die Absurditäten der gegenwärtigen Regelung. Ministerpräsident Weil hält die Maskenpflicht für wahrscheinlich. Also her damit! Masken rauf, Läden auf - das wäre konsequent und verantwortlich gehandelt."/be/DP/mis