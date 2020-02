Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu Autoproduktion und China

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu Autoproduktion und China:

"Wer sich von nur einer Adresse in China abhängig gemacht hat - ähnlich wie die Pharmaindustrie bei Wirkstoffen für Medikamente - wird dies auch hierzulande teuer bezahlen. Insbesondere bei Batteriezellen im Jahr der Elektromobilität. Denn europäische Kapazitäten wie bei Opel in Kaiserslautern sind erst im Aufbau. Das treibt die Akkupreise, bremst die Verfügbarkeit von E-Autos. Und führt wohl zum Verfehlen der CO2-Ziele sowie zu EU-Strafzahlungen. Was das lehrt? Große Abhängigkeiten sind ungesund. Und: Ein guter Risikomix stärkt die Abwehrkräfte."/al/DP/he