Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu Gaspreisen

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu Gaspreisen:

"Wenn die Gaspreise nun klettern, sollten sich jene, die auf Strom setzen, aber nicht voreilig die Hände reiben. Denn an der Strombörse EEX sind die Tarife derzeit rund fünf Mal so teuer wie noch vor einem Jahr und werden auch vom Gas befeuert. Preissetzend sind am Strommarkt nämlich die Kraftwerke, welche die letzte Kilowattstunde decken - in der Regel Gaskraft. Das unterstreicht, wie wichtig der Ausbau erneuerbarer Energien ist, um einerseits die Importabhängigkeit stark zu senken. Und um klimaneutral zu werden. Zumal Erneuerbare im Vergleich mit den Energie-Dinosauriern bei Berücksichtigung aller Kosten Strom günstiger bereitstellen können."