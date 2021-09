Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu Materialmangel in der Industrie

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu Materialmangel in der Industrie:

"Die Gründe für Zwangspausen in der Produktion und Kunden im Wartestand sind vielfältig. Und haben ihren Ausgangspunkt in der Pandemie: eingemottete Fabriken, verkleinerte Kapazitäten, Logistikengpässe, umgeleitete Warenströme. Hier stößt die arbeitsteilige globale Wirtschaft an Grenzen. Auch wenn sie prinzipiell Wohlstand erzeugt bei vielen, die Preise unter Druck hält und Unternehmen die Gewinne ermöglicht, um am teuren Standort Deutschland bestehen zu können. Trotzdem: Viele Glieder der Lieferketten sollten auf den Prüfstand."/yyzz/DP/he