Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu Preissteigerung

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu Preissteigerung:

"Kommen die Preise letztlich ins Galoppieren, müsste zwar nach der reinen Lehre die EZB ihre ultralockere Geldpolitik beenden. Doch dann kämen viele Länder in Notlage aufgrund riesiger Staatsdefizite. Profiteure bleiben also zunächst jene, die in boomende Immobilien- und Aktienmärkte investieren. Die zentrale Frage ist, ob viele preistreibende Faktoren wirklich nur temporärer Natur sind. Dann darf jedoch keine Lohn-Preis-Spirale in Gang kommen. Spannend wird deshalb 2022, wenn Sondereffekte durch die zeitweise Senkung der Mehrwertsteuer auslaufen. Zunächst aber wird alles teurer. Und das tägliche Leben damit oft etwas ungemütlicher."/DP/jha