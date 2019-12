Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu Tempolimit

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu Tempolimit:

"Laut einer Studie des Bundesverkehrsministeriums fahren heute schon 60 Prozent aller Fahrzeuglenker auch auf unlimitierten Autobahnabschnitten nicht schneller als 130. Dann kann man, ja, ein Tempolimit eigentlich auch offiziell einführen. Aber bitte ohne ideologischen Schaum vor dem Mund. Es ist allmählich abenteuerlich, was manchem Autohasser an Parolen alles recht ist, um dieses Land in den industriellen Selbstmord zu jagen. Was Not tut, ist Sachlichkeit. Wer nicht an Verbotsschilder oder an Schwarmintelligenz glaubt, dem mag die Physik auf die Sprünge helfen. Bei zu hohen Geschwindigkeiten werden die Batterien der schönen neuen Fahrzeuge, die wir alle kaufen sollen, sehr schnell leer sein."/yyzz/DP/he