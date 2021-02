Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zum Ethikrat

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zum Ethikrat:

"Wohin würde eine Sonderbehandlung - auf Reisen, in Konzerten, beim Einkaufen oder bei Sportveranstaltungen - denn führen? In soziale Kontrolle und noch größere Unfreiheit für viele. Die Gesellschaft würde zerrissen. Es gibt, auch wenn man das kaum noch hören mag, nur eine Empfehlung, die wirklich taugt: Impfen, impfen, impfen. Je schneller, desto besser. Nur so wird auch die unselige Debatte um vermeintliche Sonderrechte schnell gegenstandslos. Merke: Auch für nicht vorhandene Vakzine entrichtet man einen Preis - wenn auch nicht an Pharmafirmen."/yyzz/DP/he