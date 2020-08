Pressestimme: 'Der neue Tag' zu Corona/Kundgebung

WEIDEN (dpa-AFX) - "Der neue Tag" zu Corona/Kundgebung:

"Die Corona-Pandemie ist längst nicht überstanden. Die Berliner Demonstranten haben in ihrem unverantwortlichen Egoismus dafür gesorgt, dass eine zweite Welle ein Stück näher gerückt ist. Sie tragen Mitschuld daran, wenn Menschen erkranken. Wenn die Wirtschaft beim nächsten Lockdown so richtig den Bach runtergeht. Sie werden am lautesten darüber heulen."/al/DP/he